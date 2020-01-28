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Sağlık Bakanı Koca'dan açıklaması!

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması!

28.01.2020, 21:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''ü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
"Alınması gereken tüm önemler alındı.
Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim.
(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu.
Çin'deki Türk vatandaşlarını ambulans uçak ile getireceğiz
Ayrıntılar geliyor...

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