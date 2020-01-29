Schengen vizesine zam geldi! Schengen vizesi ücreti ne kadar oldu?

2020 vize ücretlerine zam geldi. vize ücretleri, yurt dışı seyahati yapacak olan gezi severler için merak edilen konu oluyor. Vize nasıl alınır konusu da yine yurt dışı seyahati için plan yapan Türk vatandaşları için önemli. Peki vize ücreti ne kadar? Schengen vizesi kaç lira?

Avrupa ülkelerine gidebilmek için vize almak zorunda olan Türk vatandaşlarına bir kötü haber daha geldi.

2 ŞUBAT'TAN İTİBAREN 80 EURO

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan duyuruda yeni vize kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücretinin 2 Şubat 2020 itibariyle 60 Euro'dan 80 Euro'ya yükseltildiği belirtildi.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: "2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 Euro tahsil edileceğini ve başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur. Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına Euro olarak tahsil edilmektedir"

HAZİRAN AYINDA ONAYLANLANMIŞTI

Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine yapılacak 20 Euro'luk zammı geçtiğimiz Haziran ayında onaylamıştı.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

Pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, vize harcı, seyahat rezervasyonları, konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren belge ya da çıktı.

Bunların dışında çalıştığını kurum tarafından talep edeceğiniz belgeler ise şu şekilde sıralanıyor: Çalışma ve izin belgesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalışma evrakları, iş sözleşmesi, maddi gelir evrakları ve teminat.

VİZE NASIL ALINIR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes Umuma Mahsus (Bordo) Pasaport ile vize başvurusunda bulunabilir. Hizmet ve Diplomatik pasaport sahibi kişilerin vize başvurusunda bulunma mecburiyeti yoktur. Yine de seyahat edilecek ülkenin ilgili konsolosluğu ile irtibata geçilerek bilgi alınabilir. Vize başvurusunda bulunacak diğer vatandaşlar için ise ayrı prosedür uygulanır. Konsolosluk tarafından verilen randevu gününde teslim edilen evraklar incelenir. Belirli bir süre sonra ise tarafınıza olumlu ya da olumsuz yanıt ulaşacaktır. Bu yanıt olumlu olduğu taktirde vizenizi ilgili konsolosluk biriminden alabilirsiniz.

Vize alırken izlenilmesi gereken prosedürler vardır. Her konsolosluk için izlenilmesi gereken yol farklıdır.



Yurt dışı seyahatinde vize almak için gerekli evraklarınızı hazırlayarak gideceğiniz ülkenin konsolosluğuna başvurunuzu yapabilirsiniz. Vize başvurusu için randevu aldıktan sonra konsolosluk tarafından belirtilen gün ve saatte evraklarınızı teslim edebilirsiniz. Randevu alınmadan evrakları konsolosluğa teslim etmek mümkün değildir. Bu nedenle vize başvurusu yapmak için randevunuzu konsolosluğun resmi internet sitesinden alabileceğiniz gibi vize başvuru merkezleri arcılığı ile de alabilirsiniz. Vize merkezleri belirli ücret karşılığında vize alma sürecinizde bütün işlemleri sizin adınıza yürütecektir. Bazı konsolosluklar şahsi başvuruyu kabul etmeyerek vize merkezleri aracılığı ile randevu vermektedir. Seyahat edeceğiniz ülkenin konsolosluğu ne şekilde randevu veriyor ise ona uygun şekilde şahsi yapabilir ya da vize merkezi aracılığı ile başvuru yapabilirsiniz.

2020 VİZE BAŞVURUSUNDA GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

Vize alırken seyahat edilecek ülkenin konsolosluğu ile irtibata geçilmesi çok iyi olacaktır. Her ülke için evrak listesi değişmekle beraber vize türüne göre de hazırlanacak evraklar farklı olabilir. Genel olarak vize başvurularında olmazsa olmaz istenen belgeler ise şöyledir;

Pasaport: Seyahatten sonra en az altı ay geçerliliği olmalıdır. Yıpranmış ve hasar görmüş pasaportlar kabul edilmez.

Biyometrik fotoğraf: Altı ay içerisinde çekilmiş olmalı ve biyometrik ölçülere uygun olmalıdır. Kişinin yüzünü kapatacak aksesuar fotoğrafta bulunmamalıdır.

Vize başvuru formu: Eksiksiz ve doğru şekilde başvuru yapacak kişi tarafından doldurulmalı, imzalanmalıdır. Bu bilgiler diğer sistemlerde yer alan veriler ile karşılaştırılacağı için okunaklı olmasına ve gerçeği yansıtmasına özen gösterilmelidir.

Kimlik fotokopisi: Kimlik numarasının okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.

Vize ücreti ödenmiş dekontu:Vize ücreti başvuru merkezinden nakit olarak ödenmektedir.

Seyahat sağlık sigortası: 30 bin Euro teminatlı seyahat sağlık sigortası yapılması gerekmektedir. Vize reddi aldığınız durumlarda bu sigorta iptal edilebiliyor.

Otel ve uçak rezervasyonu: Konsolosluk yetkililerince ülkede ne kadar kalacağınız çok önemlidir. Şahısın ülkesine geri döneceğine dair teminat, gidiş- geliş uçak bileti ile verilmektedir.

Son üç aya ait banka hesap dökümü: Konsoloslukta vize başvurusunu inceleyen yetkilinin dikkate aldığı belgedir. Bu belgede doğru bilgiler bulunmasına özen gösterilmelidir.

Maaş bordrosu: İş yerinizden alarak aylık gelirinize ait belgenizi de evrakların arasına koyabilirsiniz.

SGK hizmet dökümü belgesi: Vize başvurusunun olumlu olması için bulunması gereken evraklardan biridir.

Davet mektubu: Bu belge zorunlu değildir ancak gideceğiniz ülkede yaşayan tanıdığınızın göndereceği davetiye vizenizin olumlu sonuçlanması için çok önemlidir. Bu davette size ait bilgiler ve o ülkede yaşayan kişiye ait bilgilerin yer alması gerekmektedir.



