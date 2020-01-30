Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan, Türk Musevi heyetini kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.