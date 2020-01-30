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harekete geçti: sınırı kapatılacak

Rusya harekete geçti: Çin sınırı kapatılacak

30.01.2020, 14:11

Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle 'le sınırın kapatılacağını duyuran , bu ülke vatandaşlarının elektronik işlemlerinin de geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs sebebiyle alınacak önlemleri değerlendirdi.

Virüsün yayılmaması amacıyla, Rusya'nın Çin'le sınırının kapatılması gerektiğini belirten Mişustin, "Buna ilişkin talimat bugün imzalandı ve çalışmalar başladı. Hükümet ilave önlemler alınmasına yönelik adımları da atmaya devam edecek." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurulduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Rus vatandaşlarının acil durumlar dışında Çin'e seyahat yapmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Bazı Rus şirketleri de daha önce Çin'e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.

VİRÜSÜN MENŞEİ WUHAN

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

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