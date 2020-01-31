AP kürsüsünde ırkçı provokasyon

IrkçıYunan vekil Ioannis Lagos, AP’nin göçle ilgili oturumunda Türk bayrağı yırtarak çirkin bir provokasyona imza attı. Lagos’a en sert tepki ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos, Türk bayrağı ile ilgili çirkin bir provokasyona imza attı. Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Lagos, "Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor, Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak?" diyerek tepki gösterdi.



'TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ YAPIYOR'

Yunan vatandaşlarının yüzde 70'inin yasa dışı göçe karşı olduğunu, ülke halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia eden Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kağıttan yapılmış Türk Bayrağı'nı yırtarak büyük bir provokasyona imza attı.

Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı!

HADLERİNİ BİLSİNLER

Bu büyük provokasyona ilk tepki ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Twitter hesabından Türk Bayrağı resmi paylaşan Çavuşoğlu, tepkisini şu sözlerle gösterdi: "Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık dur demeli. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek! AP'nin de bu palyaço hakkında gerekeni yapmasını bekliyoruz."



'KARAKTERSİZLİĞİNİ GÖSTERDİ'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "AP'de bayrağımıza saygısızlık yapan faşist Yunan milletvekili, sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu" dedi. Çelik, "AP, demokrasiyi geliştirmek yerine ırkçılara teslim olursa Avrupa değerlerini yok etmek isteyenlerin adresi haline gelir" diye konuştu.