Başkan Erdoğan: Filistin için mücadeleye hazırız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Filistin ile ilgili sözde barış planıyla ilgili, “Şimdi yüzyılın anlaşması diyorlar. Ne anlaşması ya? Bu bir işgal projesidir” dedi.

Dün akşam Ankara'da Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından verilen 5. Anadolu Medya Ödülleri törenine katılan Erdoğan, özetle şunları söyledi: BM Genel Kurulu'nda haritayı göstermiştim. 1947 yılında Filistin neydi, İsrail neydi? O günkü Filistin ile bugünkü Filistin'e bakıyorsunuz, tamamen yer değiştirmiş.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Utanmadan, sıkılmadan kalkıp şu anda dünyaya diyorlar ki Filistin'e yeni haklar getiriyoruz. Bırakın bu yalanı, kimi aldatacaksınız ya, hayatınız bunlarla geçmiş.

Bir tarafta Trump yanına almış malum kişiyi, karşılarındakilere hitap ediyorlar, oradan da toplayacakları alkışa bakıyorlar. O alkışlarla siz dünyanın kaderini değiştiremezsiniz. Filistin'in kaderini ise hiç değiştiremezsiniz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. MGK toplantımızda da açıkladığımız basın açıklamasında özellikle bu konuya değindik. Kudüs, satılık değildir. Kimse bir şeyler verelim de siz burayı bize bırakın deme edepsizliğine de girmesin. Ben inanıyorum ki yüzlerce, binlerce Filistinli kardeşim oradaki bu mücadeleyi kanları pahasına yine vermeye devam edecektir, bizler de buna hazırız.

Başkan Erdoğan'dan Medya Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalar