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Başkan Erdoğan ile arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan ile Mahmut Abbas arasında kritik görüşme

31.01.2020, 17:45

Başkan , lideri ile görüştü. Görüşmede 'nin sözde barış planı ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Mahmut Abbas ile görüştü. Görüşmede ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.

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