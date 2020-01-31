Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Mahmut Abbas ile görüştü. Görüşmede ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin lideri Mahmut Abbas ile görüştü. Görüşmede ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı ele alındı.
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Başkan Erdoğan ile Mahmut Abbas arasında kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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