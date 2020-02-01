FETÖ'cü Oğuz’dan Özkan’a 15 binTL

İzmir'in CHP’li belediyelerini adeta haraca bağlayan CHP genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan’ın FETÖ’den tutuklanan Urla Belediyesi’nin eski Başkanı Burak Oğuz’dan da kendi kontrolündeki Güneşim Medya aracılığıyla aylık 15 bin TL aldığı ortaya çıktı. Belediyenin yaptığı abonelik, sözleşmenin sona ermesinin ardından iptal edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kendi kontrolünde olduğu öne sürülen ve KRT TV ile ANKA Ajansı da bünyesinde bulunduran Güneşim Medya'nın İzmir'deki çeşitli belediyeleri aylık abonelik bedeli altında aidata bağladığının ortaya çıkmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan Urla Belediye eski Başkanı Burak Oğuz'un, Özkan'ın kontrolünde olduğu belirtilen Güneşim Medya ve ANKA Ajans'a abonelik bedeli altında aylık 15 bin lira aktardığı belirlendi. Özkan, Burak Oğuz'un tutuklanmasının ardından CHP'li belediye başkanı ve yöneticilerle Urla Belediyesi'nin önünde basın açıklaması yaparak FETÖ üyeliğinden tutuklanan Oğuz'a sahip çıkmış ve "Kendisinin suçsuz olduğuna inancımız tamdır" ifadesini kullanmıştı.



BELGESİ ORTAYA ÇIKTI

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan bir başvuruya belediye tarafından verilen cevapta, "Güneşim Medya firması ile Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, 01 Temmuz-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan ve işin tanımı olarak da 'Belediyemizin belirleyeceği anahtar kelimelerin (Urla, Urla Belediyesi, Urla Belediye Başkanı vb.) sosyal medya kapsamındaki içerikler içinde takip edilmesi, takip edilen içeriklerin raporlanması ve oluşan istatistiksel verilerin analiz edilmesi konusunda sosyal medya takip rapor ve analiz hizmet alımı' adı altında, 45 bin TL (KDV hariç) sözleşme bedeli üzerinden, Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak İşlere Ait Tip Sözleşmenin 01 Temmuz 2019 tarihinde imzalandığı anlaşılmış olup 31 Aralık 2019 tarihinde sözleşme sona ermiştir" denildi.





SÖZLEŞME İPTAL EDİLDİ

Bu arada belediyenin Güneşim Medya'nın yanı sıra ANKA Ajans'la da benzer bir sözleşme yaptığı ve ajansa aylık 7 bin 500 TL ödediği de öğrenildi. Öte yandan belediyenin yeni yılla birlikte sona eren Güneşim Medya ve ANKA Ajans'la sözleşmelerini devam ettirmeyerek iptal ettiği ifade edildi.