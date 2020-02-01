İBB Başkanı’na Şişli’de protesto

Şişli Belediyesi'ni ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, protesto edildi. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı. EKREM İmamoğlu ile görüşmek isteyen ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. Ancak grupla görüşmek istemeyen İmamoğlu, binadan ayrılırken protesto edildi.