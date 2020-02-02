Avustralya'da skandal koronavirüs iddiası! Çin'den ülkeye getirilecek vatandaşlardan 1000 dolar alınacak

Koronavirüs salgını ile ilgili Çin’den getirilecek olan Avustralya vatandaşlarını ilgilendiren haber dikkatleri hemen üzerine çekti. Avustralya’nın Çin'den getirilecek vatandaşlardan 1000 dolar para alacağı gündeme bomba gibi oturdu. Bu haberle Her defasında Türkiye'ye demokrasi ve insanlık dersi vermeye kalkan ülkelerin kere daha gerçek yüzü ortaya çıktı. Öte yandan dün Türkiye büyük bir ülkeye yakışır şekilde Çin’in Vuhan kentinden 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişiyi getiren A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli uçak ile 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara’daki Etimesgut Havaalanına güvenli bir şekilde getirmişti.

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV), bugüne kadar dünyada 14 bin 500'den fazla kişide görüldü.



AVUSTRALYA HAKKINDA "KORONAVİRÜS" İDDİASI

Öte yandan Koronavirüs salgını ile ilgili Çin'den getirilecek olan Avustralya vatandaşlarını ilgilendiren haber dikkatleri hemen üzerine çekti.



Avustralya'nın Çin'den getirilecek vatandaşlardan 1000 dolar para alacağı gündeme bomba gibi oturdu.



Avustralya, acil için ambulans çağırmasına bile 800-900 dolar alan bir ülke olarak biliniyor.



Bu haberle her defasında Türkiye'ye demokrasi ve insanlık dersi vermeye kalkan ülkelerin kere daha gerçek yüzü ortaya çıktı.



AYNI OLAY TÜRKİYE'DE OLSA HÜKUMET LİNÇ EDİLİR?

Öte yandan Türkiye büyük bir ülkeye yakışır şekilde Çin'in Vuhan kentinden 32 Türk vatandaşı, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 kişiyi getiren A400 M tipi askeri Koca Yusuf isimli uçak ile 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanına güvenli bir şekilde getirmişti.



Avustralya'da ortaya çıkan bu haber Türkiye'de yaşansa hükümet hemen topa tutulur ve linç kampanyası başlatılırdı.



"42 KİŞİ, 14 GÜN BOYUNCA KONTROL ALTINDA TUTULACAK"

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dün akşam Türkiye'ye getirilen 42 kişi ve tahliyeyi gerçekleştiren 20 kişilik ekip için karantina süreci başlatıldı. Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 62 kişi, 14 gün boyunca kontrol altında tutulacak.



Çin'de yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı, dün akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. Hastanede bulunan herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar 'tıbbi atık' olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle emniyete alınacak.

Öte yandan karantina nedeniyle hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Hastane önünde görev yapan polis ekiplerinin maske taktığı görüldü.



"KOCA YUSUF OPERASYONU" BAŞARIYLA TAMAMLANDI! UÇAN KALE'Yİ ARINDIRMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

"Koca Yusuf Operasyonu" 32 saatlik yolculuğun ardından başarılı bir şekilde tamamlandı. Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'na inen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçağı arındırma çalışmaları başladı.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Çin'in Vuhan kentinden alarak Ankara'ya getiren uçağımız yaklaşık 32 saatlik tahliye operasyonunu tamamlayarak Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'na indi. Çin'in Vuhan kentinden gelen ve Etimesgut/Ankara'ya inen uçağımızı ve malzemeleri arındırma işlemine tabi tutacak olan Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları hazırlıklarını tamamladı. Korona virüsü salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentinde bulunan Türk ve dost ülke vatandaşlarını Ankara'ya intikali için planlanan Koca Yusuf Operasyonu başarıyla tamamladı. 31 Ocak Cuma günü Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak, Moğalistan'ın Başkenti Ulanbatur'da gerçekleştirdiği yakıt ikmali sonrası dün gece Çin'in Vuhan kentine ulaştı. Sabah saatlerinde tahliyesi yapılacak yolcuları Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde teslim alan uçağımız, Ulanbatur'da yeniden yakıt ikmali yaparak Ankara'ya hareket etti. Uçağımız planlandığı gibi Türk ve dost ülke vatandaşlarını Ankara'daki Etimesgut Havaalanı'na ulaştırarak 16 bin kilometrelik ve 32 saat süren Koca Yusuf Operasyonu'nu başarıyla tamamladı. Uçağımızın Etimesgut Havaalanına inmesinin ardından Hava Kuvvetlerimize ait KBRN uzmanları da uçağı arındırma işlemlerine başladı" ifadeleri yer aldı.

Koca Yusuf Wuhan'da!

42 yolcuyu taşıyan 'Koca Yusuf' Ankara'ya indi