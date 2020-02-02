Saygın’ın vasiyeti kadın müzesiydi

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği tarafından Işılay Saygın anısına düzenlenecek toplantı öncesi gerçekleşen buluşmanın konuğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, Akademisyen Yazar Dr. Hakan Tartan oldu. Türk siyasetinin önemli kadın isimlerinin başında gelen Işılay Saygın'la 40 yıla ulaşan bir dostluk bağı olduğunu anlatan, özellikle siyasetten uzak kaldığı son 3 yılda sürekli beraber olduğunu vurgulayan Tartan , "Kırıldıkları, küstükleri oldu, ama sivil toplum gücü olarak kadınlara hep güvendi. Dağarcığında bir çok ilk olan Işılay hanım, siyasetin etkin olmasında, toplumsal yaşamın gelişiminde en büyük katkının kadınlar sayesinde gerçekleşeceği mesajı verdi. Vasiyeti; güçlü kadınlar ve Türk kadınının gelişiminin yansıtıldığı bir Müze'ydi" dedi. Tartan, böyle bir müzeye Saygın'ın adının verilmesinin doğru olacağını söyledi.