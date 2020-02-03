Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'da kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Türkiye - Ukrayna İş Forumu'nda konuşuyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Ticari ve ekonomik iş birliğimizin güçlenmesine önem veriyoruz. Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen yatırım forumu büyük iradenin göstergesidir.

Konseyimizin 8. toplantısını icra ettik. İkili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları ele aldık.

Ukrayna bizim için stratejik ortak

Ukrayna ile ticaret hacmimiz her sene yükseldi ve yükseliyor. Türk müteahhitler Ukrayna'da 6,3 milyar dolar değerinde 184 projeye imza attı.

Özel sektör ekonominin lokomotifidir. Bize düşen iş dünyasının önündeki engelleri kaldırmak.

Ukrayna ile ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Ukrayna, girişimler için cazibesini giderek arttıran bir ülke. Türkiye olarak uluslararası girişimcileri asla yabancı yatırımcı olarak görmedik, küresel yatırımcı olarak görüyoruz.

Bankacılık sektörümüz sermaye yeterlilik oranı standartlarının üzerine yer alıyor. Türkiye genç, eğitimli ve nitelikli nüfusumuzla dünyanın 13. büyük ekonomisidir.