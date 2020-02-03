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Kalın: "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak

03.02.2020, 09:01 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020,09:21

'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 asker şehit olurken 1'i ağır 9 askerinde yaralanmasının ardından İbrahim Kalın'dan ilk açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak" dedi

İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 asker şehit olurken 1'i ağır 9 askerinde yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk açıklama geldi.

İbrahim Kalın Twiiter adresinden şu açıklamayı yaptı:

"Rejimin açtığı ateş sonucu İdlib'te şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir."

DEVLETİMİZ BU KALLEŞ SALDIRININ HESABINI SORACAKTIR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin olarak Twitter'dan açıklama yaptı.

Altun "Milletimizin başı sağolsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır!" mesajını paylaştı.

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