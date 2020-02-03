Dünya panikte

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle ölen kişi sayısı 304’e yükseldi. Türkiye’ye getirilen 42 kişi ve 20 personel için karantina süreci başladı. Birçok ülke de vatandaşlarını kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor

2019 yılının Aralık ayında Çin'in Hubei bölgesindeki Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı ise 14 bin 308'e yükseldi. Yayınlanan son verilere göre, son 24 saatte ölü sayısı 45 artarken, virüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 2 bin 934 olarak artış gösterdi. Birçok ülkenin havayolu şirketi, Çin ve bölgelerine olan uçuşlarını iptal etti ya da seferlerde değişikliğe gitti. Türkiye ile birlikte Fransa, Almanya, Bangladeş ve Endonezya da Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına katılırken, Tayland da vatandaşlarını tahliye edeceğini açıkladı.

AVRUPA'DA DA ARTIŞ

Korona virüsünün Çin içerisinde hızla yayılmasının ardından vakalar Asya dışında Orta ve Kuzey Avrupa'da da görülmeye başlandı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin yayınladığı haritadaki verilere göre Almanya'da 8, Fransa'da 6, İtalya, İngiltere ve Rusya'da 2, İsveç ve Finlandiya'da ise 1 kişinin virüs taşıdığı tespit edildi. Çin'e komşu ülkelerde de vaka sayısında artış oldu. Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 18, Güney Kore'de 15 ve Hong Kong'da 14 kişinin korona virüsü taşıdığı tespit edildi.



ÇİN DIŞINDAKİ İLK ÖLÜM

FİLİPİNLER'DE korona virüsü nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öksürük, ateş ve boğaz ağrısı semptomlarını gösteren 44 yaşındaki Çin vatandaşının, başkent Manila'daki San Lazaro Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.



24 Yeni tip korona virüsü, dünya genelinde 24 faklı ülke ve özel bölgede, 14 bin 500'den fazla kişide tespit edildi.



Kırmızı renk: Virüsün görüldüğü ülkeler.



KOCA YUSUF YOLCULARINDA VİRÜS TESPİT EDİLMEDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 61 kişinin karantinada olduğu Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu. Koca, ilk belirlemelere göre hastalarda virüse rastlanmadığını, kesin sonuçların bugün çıkacağını söyledi. Koca, "15 yaş altı 5 çocuğumuz var. Bunlarla ilgili özel talep olabilir. Ne alışkanlıkları varsa beslenme dahil olmak üzere yerine getirmek üzere gayret içindeyiz" dedi.





VUHAN'DAN GELENLER İÇİN KARANTİNA BAŞLADI

ÇİN'DE yeni tip korona virüsü salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde yaşayan 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve 1 Arnavutluk vatandaşı, önceki akşam, ambulans uçağa çevrilen askeri kargo uçağı ile Ankara'ya getirildi. Uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcular dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulansla Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastalık belirtisi bulunmayan 62 kişi, özel olarak hazırlanan ve başka hasta bulunmayan hastanede 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak. Hastanede bulunan herkese tek kullanımlık malzemeler verilecek ve tüm atıklar tıbbi atık olarak değerlendirilip, özel poşetlerle atılacak. Ayrıca hastanede çalışan sağlık personeli de maske, dezenfekten, önlük, gözlük gibi malzemelerle emniyete alınacak.