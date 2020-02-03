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Esad rejiminin 'deki hain saldırısında TIR şoförü de şehit oldu

Esad rejiminin İdlib'deki hain saldırısında TIR şoförü İsmail Akatay de şehit oldu

03.02.2020, 18:21

Suriye'nin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri () unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü 'ın (34), acı haberi ailesine ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın acı haberini ailesine Kaymakam Ali Cancan, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Garnizon Komutanı J. Binbaşı Abbas Çelik verdi.

3 çocuk babası şehit Akatay'ın evi bayraklarla donatıldı.

Şehit Akatay'ın ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı..
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