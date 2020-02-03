Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 4 şehit için taziye mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan yoğun topçu atışı neticesinde 4 askerimizin şehit olduğunu, 1'i ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakan Albayrak şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı
Bakan Albayrak'ın paylaşımı;
"İdlib'de gerçekleşen saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun."
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