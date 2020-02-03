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’da bıçaklı terör saldırısı

Londra’da bıçaklı terör saldırısı
Giriş Tarihi: 3.2.2020

İNGİLTERE'NİN başkenti 'da dehşeti yaşandı. Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor.

İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi" ifadelerine yer verildi. İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.
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