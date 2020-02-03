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Sağlık Bakanı Koca'dan '' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

03.02.2020, 15:18 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020,15:23

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar 'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin'den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldık." ifadelerini kullandı.

Koca, Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını bildirdi.

Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını belirtti.

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