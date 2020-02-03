Yerli otomobil ile ilgili flaş hamle! Dünyada bir olacak

Yerli otomobil hamlesiyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Türkiye, projeyi gelecek dönemlerde daha iyi geliştirebilmek adına Bursa Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan "Elektrikli Araçlar Dalı"nın müfredatını belirlemek üzere ilk adımı attı. Adı geçen proje dünyada ve Türkiye'de bir ilk olacak.

MEB Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, elektrikli araçların dünyadaki öneminin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, geçen sene bu araçların dünya genelindeki üretim artışının yüzde 40 olduğunu söyledi.

Okulda düzenlenen toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, Bursa'nın mesleki ve teknik eğitim bakımından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak birçok çalışmayı Bursa'da hayata geçirdiklerini belirten Canbal, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik okullar 3 bin 600 okul, 1,5 milyon öğrenci ve 150 bin öğretmenle eğitim veriyor. Oldukça büyük bir aileyiz. İçinde bulunduğumuz okulla gurur duyuyoruz. İnşallah yeni meslek dalımız olan Elektrikli Araçlar dalımızı da bu okuldan başlamak üzere startını veriyoruz. Biz birçok yeni teknolojik gelişmeyi Bursa'dan filizlendirmek istiyoruz."

DÜNYADAKİ İLK ULUSAL PROGRAM

"Elektrikli Araçlar dalı Türkiye'de bir ilk olacak. Hatta bu konuda dünyada araştırma yaptık, çok yeni bir teknoloji. Şu anda elektrikli araçlarla ilgili ulusal bir program dünyada yok. Yani lise seviyesinde elektrikli araçlarla ilgili bir program dünyada yok. Bu anlamda belki dünyada ilk olacak. Elektrikli araçlarla ilgili orta eğitim düzeyinde eğitim programını hazırlamak üzere birlikteyiz."

Bursa'da çok ciddi bir makine ve motor sanayisi altyapısının bulunduğunu söyleyen Mesten, "Bu bakımından yerli otomobil için Bursa'nın tercih edilmesi çok önemli. Bu otomobilin teknik personelinin yetiştirilmesi anlamında da böyle bir okulun tercih edilmesi bizi mutlu etti. Zaten bu okul alanında Türkiye'de tek konumda." diye konuştu.

Toplantıya, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, Bursa Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Metin Sezer ile sektör uzmanları katıldı.