Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, İdlib'de rejimin düzenlediği saldırıyla ilgili, "Saldırıya karşılık verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile ilişkilerimiz çok boyutlu." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "İdlib'de Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Rusya ile ilişkimiz çok boyutlu." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İDLİB'DE 8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ SALDIRI

"Son günlerde İdlib'de ciddi bir gerginlik oldu. Dün de 8 şehidimiz var. Rejimin saldırganlığı, arsızlığı artıyor. Burada Rusya'ya önemli görevler düşüyor. Bir an önce kalıcı ateşkes ve siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz.

KORONAVİRÜS SALGINI

Hiçbir Çin vatandaşının mağdur edilmesini istemeyiz. Türkiye'deki Çin vatandaşlarının da ülkelerine güvenle dönmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Çin ihtiyaç duyduğu sürece ilave tıbbi yardım malzemelerini ulaştıracağız."