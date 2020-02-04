Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan bir aile daha evladına kavuştu

Bingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğluna 4 yıllık hasretin ardından sarıldı