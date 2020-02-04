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'dan sınırına obüs ve tank sevkiyatı

TSK'dan Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı

04.02.2020, 18:39

sınırında askeri hareketlilik devam ediyor. tarafından takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (), obüs ve tanklar 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından askeri birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), obüs ve tanklar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Obüs, tank yüklü tırlar, zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile askeri araçlardan oluşan konvoy güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesine geldi.

Reyhanlı'ya ulaşan askeri sevkiyat sınır hattına gönderildi.

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