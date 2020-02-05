‘Bu operasyon ders oldu’

Ukrayna dönüşü İdlib’deki rejim saldırısı ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, “Bu İdlib operasyonunun ilk ayağı. Bunlar demek ki şaka yaptığımızı zannediyorlardı. Operasyonun ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim” dedi. Erdoğan, Rusya ile ilgili de, “Ruslarla şu aşamada bir çatışma içine girmemize gerek yok” ifadesini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Ukrayna ziyareti sonrasında İdlib'deki saldırı ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan özetle şunları söyledi:



TAKDİR YETERLİ DEĞİL

İdlib'de 7 askerimiz ve bir sivil görevli şehit oldu. Bu İdlib mutabakatının açık ihlalidir. Rejim için bunun sonuçları olacaktır. Bu attığımız adımın ardından da orada 76 rejim mensubunu etkisiz hale getirdik. Rus tarafına da koordinatları arkadaşlarımız verdiler. Askeri gözlem noktalarımız orada hayati rol oynuyor ve yerlerinde kalacaklar. katliamına ve göç dalgasına müsaade edemeyeceğimizi bildirdik. Hem sahada hem de masada gerekli adımları atıyoruz. İdlib konusunda uluslararası toplumun da sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Türkiye'yi takdir etmek yeterli değil, biz somut adımlar görmek istiyoruz. "Bu kadar insanı yediriyorsunuz, içiriyorsunuz. Türkiye çok büyük işler yapıyor" gibi bizi takdir kelamları artık yetmiyor. İcraat istiyoruz. İdlib operasyonunun bu ilk ayağı. Bunlar demek ki şaka yaptığımızı zannediyorlardı. Yapılan operasyonların bunlara ciddi bir ders olduğu kanaatindeyim ama durmayacağız aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim Rusya ile şu aşamada bir çatışma içerisine girmemize gerek yok. Bizim şu anda Rusya ile çok ciddi stratejik girişimlerimiz var.



RUSYA İLE KONUŞACAĞIZ

Bunlardan biri, nükleer enerji meselesi. İkincisi, Türk Akım Projesi. Bir diğer adım, şu anda doğalgazımızı, çok ciddi bir oranda Rusya'dan alıyoruz. Bir diğer önemli adım da S-400 konusu. Bizim S-400'den geri adım atmamız söz konusu değil. Onun için de tabi her şeyi oturacağız konuşacağız. Öfke ile değil... Çünkü öfke ile kalkan zararla oturur.



KIRIM'IN İLHAKINI TANIMIYORUZ

Konuşmasında Ukrayna temasları ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Ukrayna ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısını gerçekleştirdik. 7 anlaşma imzaladık. Kırım Tatarları konusunda da pozisyonumuz net. Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz. FETÖ ile mücadele konusunda Ukrayna 2018'de iki kişiyi ülkemize sınır dışı etmişti fakat burada hala iki okulları var. Bunların Maarif Vakfı'na devri için ricada bulundum. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın iadesi için de girişimlerimiz sürüyor.