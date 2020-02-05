Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ depremi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak deprem bölgesindeki yardımlaşma hakkında "Ülkemiz muazzam bir koordinasyonla dünyaya örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Berat Albayrak deprem bölgesindeki yardımlaşma hakkında "Ülkemiz muazzam bir koordinasyonla dünyaya örnek oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Bütün paydaşlarımızla bir arada bulunduk, sizlerle bir aradayız. Önce özellikle kriz merkezi noktasında İçişleri Bakanımız başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere çok önemli destekler ve bunun yanında depremin yaralarının sarılması noktasında ciddi bilgilendirmelerde bulunuldu.

"DÜNYAYA ÖRNEK OLDU"

Ben özellikle bu ülkenin bir evladı olarak, hükümetimiz başta olmak üzere, hükümetimizin gıyabında bu hadisenin ilk saniyesinden itibaren başka İçişleri, Çevre ve Şehircilik ve Sağlık Bakanımız olarak müthiş bir çalışma yürütüldü.

KREDİ İMKANI

Ülkemiz bu elim olay vesilesiyle dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla hızlı ve çok güçlü dayanışma içerisinde bir operasyon gerçekleştirildi. Elazığ ve Malatya'daki bütün esnaflarımıza Halk Bankamız 50 bin TL'ye kadar kredi imkanı sağlayacak