Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı

İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. İzmir İstanbul seferini yapan uçak pistten savrulup alev aldı. Havalimanı itfaiyeleri ilk müdahaleyi yaparken yolcular tahliye edildi.

İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. İzmir İstanbul seferini yapan uçak pistten savrulup alev aldı. Havalimanı itfaiyeleri ilk müdahaleyi yaparken yolcular tahliye edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul uçağı pistten çıktı! İlk görüntüler

Pistten çıkan uçak 3 parçaya ayrıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı.







BAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Turhan, "Uçakta 177 kişi var, can kaybı yok. Sert bir iniş yapması sonucu oluştu. Pistten çıkarak araziye saplandı." açıklamasında bulundu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

Öte yandan Olay yerine 31 adet 112 ambulansı görevlendirildi.



İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Sabiha Gökçen’de pistten çıkan uçağın yolcuları böyle tahliye edildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan Pegasus uçağı ile ilgi, "İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pistten çıkmıştır. Olay yerine 112 Acil, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yolcuların güvenli şekilde tahliye çalışmaları başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.

UÇAKLAR İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkmasının ardından iniş için izin bekleyen havadaki uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendiriliyor.



PİLOTUN KULEYLE KAZA ANI KONUŞMASI

Pegasus uçağının pilotunun kaza anında kule ile konuşması ilk kez A Haber'de...

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürerken telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Konuşmalarda, "İnişinin müteakiben pist başından mevcut rampaya doğru aşağıya indik şuan göremiyorum. Şuan göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Anlaşıldı bütün ekipler 2-4'teki çukurun oraya bütün ekipler oraya. Bütün ekipler oraya doğru gidiyoruz. Ambulanslarda gidiyor. Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Yangın patlama takip edebiliyor musunuz? Şu anda alev görülmüyor ama uçak parçalanmış, bütün ekipler müdahale etsin" diyalogları yer aldı.