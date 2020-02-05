Van'da ikinci çığ faciası: 8 şehit

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsten olduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar, 3’ü güvenlik korucusu, 3’ü uzman çavuş, biri astsubay, bir de vatandaşımız 8 vatandaşımız çığın altında kalarak şehit oldular." ifadelerini kullandı.

Dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü.

İlk bilgilere göre çığ altında araçlar ve kurtarma ekibinin kaldığı bildirildi. Çığ faciasından bazı kurtarma ekibi görevlileri ve bölgeye desteğe giden vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Bakan Soylu A Haber'e anlattı! İşte çığ faciasında son durum

BAKAN SOYLU: 8 VATANDAŞIMIZ ÇIĞIN ALTINDA KALARAK ŞEHİT OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'e şu açıklamalarda bulundu:

Yeni bir çığ tehlikesi olabileceğini düşünerek arama kurtarma timlerimizi çektik ve iki vatandaşımızın aranması konusunda sabah yapacağımız konusunda ortak karar aldık. Sabah 07.00 itibariyle yeniden arama kurtarma çalışmaları katıldı. Arama kurtarma timlerimiz, gönüllü korucularımız; orada herhangi bir araçla arama kurtarma mümkün değil. Ve ardından arama başladı ama 12,00 -* 12,15 arasında yine bir çığ geldi. Ve o esnada arama kurtarma yapan hem jandarma, hem UMKE, hem itfaiye hem de gönüllü koruculardan müteşekkil çığ ile karşı karşıya kaldık.Biz alana ancak telefonla ulaşabiliyoruz. Çünkü bu yer, iletişim açısından da çok zor. Ama ilk andan itibaren bir irtibat kurmaya çalıştık. Şu ana kadar, 3'ü güvenlik korucusu, 3'ü uzman çavuş, biri astsubay, bir de vatandaşımız 8 vatandaşımız çığın altında kalarak şehit oldular. 10 ile 15 civarında bir vatandaşımıza ulaşılmaya çalışılıyor. Ama biz bu bilgileri oradaki arkadaşlarımız netleştirdikçe kamuoyumuzla paylaşacağız.

Şunu söyleyebiliriz, özellikle çığın altında 10 ile 15 civarında vatandaşımızın olabildiğini değerlendiriyoruz. Yaklaşık 30-35 civarında vatandaşımızı, timlerimizi çıkardık. Onları da hastaneye sevk ettik. İlk olay olduktan bir veya iki dakika sonra sayın Cumhurbaşkanımıza ulaşıp bilgileri not olarak ilettik. Zannediyorum konuşmadaydı, Cumhurbaşkanımız talimat verdi tüm ekiplerimizle arama kurtarma timlerimizin çalışmalara devam etmesi yönünde.