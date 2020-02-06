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Cumhurbaşkanlığı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

06.02.2020, 17:37

, Türkiye Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı. 'ndeki , saat 17.20'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 17.20'de başladı.

AA

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