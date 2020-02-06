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duyurdu: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 5 terörist teslim oldu

06.02.2020, 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020,09:20

Son dakika haberi..., biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla 'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride aranan 5 teröristin ikna yoluyla Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu, biri terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 24'e yükseldi.

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