Oklu kirpi avlayan 3 Suriyeli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 3 oklu kirpiyi avlayan 3 Suriyeliye toplam 40 bin 201 lira para cezası uygulandı.

Suriyelilerin, kirpileri pitbull cinsi köpeklerle korkutup yuvadan çıkararak sivri uçlu aletlerle öldürdüklerini anlaşıldı.