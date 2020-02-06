Oklu kirpi avlayan 3 Suriyeli yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 3 oklu kirpiyi avlayan 3 Suriyeliye toplam 40 bin 201 lira para cezası uygulandı.
Suriyelilerin, kirpileri pitbull cinsi köpeklerle korkutup yuvadan çıkararak sivri uçlu aletlerle öldürdüklerini anlaşıldı.
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