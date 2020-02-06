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Oklu avlayan 3 Suriyeli yakalandı

Oklu kirpi avlayan 3 Suriyeli yakalandı
Giriş Tarihi: 6.2.2020

Manisa'nın Salihli ilçesinde eti şifalı ve lezzetli olduğu gerekçesiyle koruma altındaki 3 oklu kirpiyi avlayan 3 Suriyeliye toplam 40 bin 201 lira para cezası uygulandı.

Suriyelilerin, kirpileri pitbull cinsi köpeklerle korkutup yuvadan çıkararak sivri uçlu aletlerle öldürdüklerini anlaşıldı.

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