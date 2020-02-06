  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü!

Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü!

Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü!

06.02.2020, 09:48

'in Susurluk ilçesinde görevli polis memuru Ömer E. (40), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (17), zeytin tarlasında çalınan aracının direksiyonundayken ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. 'in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E., 45 ER 081 plakalı otomobilini, bankadaki işlerini halletmesi için bir akrabası olan İ.A.'ya verdi. İ.A., bankaya giderken yolda otostop çeken 2 kişiyi otomobile aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN