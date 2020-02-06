Polis memuru, otomobilini çalan genci öldürdü!

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde görevli polis memuru Ömer E. (40), otomobilini çalan Mustafa Alınç'ı (17), zeytin tarlasında çalınan aracının direksiyonundayken ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde görev yapan polis memuru Ömer E., 45 ER 081 plakalı otomobilini, bankadaki işlerini halletmesi için bir akrabası olan İ.A.'ya verdi. İ.A., bankaya giderken yolda otostop çeken 2 kişiyi otomobile aldı.