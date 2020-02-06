'Rejim çekilmezse gereğini yaparız’

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda rejimin Türk askerine saldırısının Suriye’de yeni bir dönemin miladı olduğunu söyledi. Türkiye’nin Suriye’de Adana Antlaşması gereği bulunduğunu kaydeden Erdoğan, “Rejim güçlerine gözlem noktalarımızdan çekilmesi için Şubat sonuna kadar süre tanıyoruz. Çekilmezlerse gereğini yapacağız” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İdlib'de Esad rejimince Türk askerine yapılan kalleş saldırı hakkında "Askerlerimize yapılan her saldırı kaynağın aidiyetine bakılmaksızın ve herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır" dedi.

ADANA MUTABAKATI VAR

Erdoğan, şunları söyledi: Suriye konusunda izleyeceğimiz stratejiyi paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmamıştır. Yıllarca sabrettik. 2015'ten itibaren rejim ve terör örgütleri sınırımızı taciz etmeye başladı. Rusya ile yaşadığımız FETÖ provokasyonu uçak krizi işin içinden çıkılmaz hale getirdi. 1998'de imzaladığımız Adana mutabakatı Türkiye'ye Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bu çerçevede 2016'da Fırat Kalkanı harekatını başlattık. 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

DÜNYA VAHŞETE SESSİZ KALDI

Elimizde kapı gibi Adana Mutabakatı var. 2017'de Astana görüşmeleri başladı. İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Doğu Guta bölgelerinin çatışmasızlık var?" diyorsa ya gafildir ya da taammüden bu milletin hasmıdır.

YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ

İdlib'den gelen kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin böyle bir yükü omuzlarımıza yükleme hakkı yoktur. Bundan sonra mutabakat ihlallerine göz yummayacağız. Şubat ayı içinde rejimin gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesi umut ediyoruz. Yoksa Türkiye bizzat yapmak mecburiyetinde kalacak. Madem askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor bunu bizzat yapma hakkımıza kimse itiraz edemez. lık alanı olması kabul edildi. Ama bu mutabakata uymadılar. Dünya vahşete sessiz kaldı. 2018'de Zeytindalı ile Afrin'i de temizledik. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 500'ü buldu. İdlib'de gerginliği azaltma bölgesi konusunda anlaştık. Ama sınırlarımızda terör koridoru oluşturma gayreti durmadı. Bunun üzerine 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Geldiğimiz noktada mutabakatların işlemediğini görüyoruz. Askerlerimize yapılan saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır.

Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin eskisi gibi devam etmesine izin veremeyiz. Her kim "Türkiye'nin Suriye'de ne işi Başkan Erdoğan, TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisini Devreye Alma Töreni'nde konuşma yaptı. Erdoğan, HİSAR-A Füze Sistemi'yle ilgili, "Bu sistemi mümkünse hemen Suriye sınırımıza yerleştirerek önemli bir eksiğimizi gidereceğiz. Türkiye'yi F-35'leri vermemekle tehdit edenlere en güzel cevabı, kendi milli savaş uçağımızla vereceğiz" dedi.