Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında flaş ayrıntı!

Türkiye, dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gelen son dakika haberi ile sarsıldı. Pegasus Havayolları'na ait ve İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı pisttan çıkarak 3 parçaya bölündü. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 179 kişi hastaneye kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan olaya ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Bilindiği gibi, Sabiha Gökçen'deki kazanın ardından kule ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar da yayınlanmıştı.

Pegasus Havayolları'na ait İzmir - İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 uçağın pisttan çıkarak parçalara ayrılmasına ilişkin olaydan son dakika haberleri peş peşe geliyor. Dün akşam saatlerinde yaşanan feci olay, bir anda ülke gündeminin en çok konuşulan konusu durumuna geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 179 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyururken 3 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkarak parçalara ayrılmasına ilişkin olayda soruşturma başlattı.





PİLOT İLE KULENİN KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Edinilen son dakika bilgisine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile pilot arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Kule ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar da yayınlanmıştı.Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, "sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" anonsu dikkat çekti.

Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti.

Kule görevlisinin, "10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var" anonsu yaptı.







O DİYALOGLAR ŞÖYLE;

Kule: "Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım"

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna: 87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti







KULE İLE EKİPLERİN DİYALOĞU DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kule ile ekiplerin arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz

Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz

Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?

Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?

Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.

Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?

Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak

Kule: Bütün ekipler müdahale etsin