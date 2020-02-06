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sınırına tank sevkiyatı

Suriye sınırına tank sevkiyatı

06.02.2020, 10:21

sınırına tank taşıyan konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği konvoy, daha sonra 'a doğru hareket etti.

Suriye sınırına tank taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'da konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen tankları taşıyan tırlar, İslahiye ilçesine geldi.

Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği konvoy, daha sonra Hatay'a doğru hareket etti.

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