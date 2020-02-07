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'de 4.5 büyüklüğünde | Son depremler

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

07.02.2020, 07:43 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020,07:45

'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne 'den en yakın bölge 'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD), Akdeniz'de On İki Ada açıklarında saat 06.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın bölge Muğla'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derinliğin, 10.3 olarak açıkladı.
KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.
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