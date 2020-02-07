Türkiye çığ şehitlerine ağlıyor

Türkiye, Van Bahçesaray’da yaşanan çığ felaketlerinde şehit düşen canlarına ağlıyor. Dün Van Filo Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketlerine uğurlanan şehitlerden geriye acı hikayeler kaldı. Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin’in kurtarma çalışmalarına katılmadan önce 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler ise yürekleri yaktı

Karabet Geçidi'nde meydana gelen çığ felaketinde şehit olan 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 2 itfaiye eri ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik dün Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Bölgede kurtarma çalışmalarına katılan ve yaşanan ikinci çığda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in acı haberi Aydın'ın Çine ilçesinde yaşayan ailesinin evine ateş düşürdü. Acı haberin ardından ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberle yıkılan anne Rebişa Keskin, fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı. 2 yıldır Van İl Jandarma Komutanlığı Çatak-Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenilen Keskin'in bir yıl önce evlendiği Zeynep Keskin ile 3 aylık Kumral isminde bir kızları vardı.

'İŞE GİTMEM LAZIM BABAM!'

Şehitten geriye ise göreve gitmeden önce paylaştığı son görüntüler kaldı. "Bir babanın en zor vedası" başlığıyla paylaştığı görüntülerde 3 aylık kızını öpen Keskin'in, "İşe gitmem lazım babam. İşe gitmezsem nasıl ekmek yiyeceğiz? Gelince ben seni öperim olmaz mı?" sözleri izleyenleri duygulandırdı. Şehit Muammer Keskin bugün cuma namazına müteakip Çine Merkez Çarşı Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Karahayıt Köy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



CAN KAYBI 41'E YÜKSELDİ

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede arama çalışmaları sürüyor. Dün bölgede devam eden arama çalışmalarında çığ altında kalan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylelikle iki çığda yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi. Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 1 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

ACI VEDA

Acı felakette şehit düşen askerler Özgür Işık (Düzce merkez), Özen Akçam (Artvin, Ardanuç), Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı), Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arçapayı), Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu), Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat, Almus), Cihat Erat (Erzurum, İspir), Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar) ve Piyade Sözleşmeli Er Özgür Çelik (Kayseri, Develi) memleketlerinde toprağa veriliyor.



ÇIĞ FELAKETLERİNDE İLK 1 SAAT KRİTİK



Zirve Dağcılık Kulübü Genel Başkanı Orhan Kozan, 41 kişinin hayatını kaybettiği Van Bahçesaray'daki çığ facialarıyla ilgili Yeni Asır'a değerlendirmelerde bulundu. Çığ düşen bölgede 2. çığ riskinin her zaman bulunduğunu kaydeden Kozan, yolun çığ düşmüş bölümlerinin benzer olayın tekrarlanmaması için hiçbir masraftan kaçınılmadan yeniden yapılması gerektiğinin altını çizdi. Kozan, çığ felaketlerinde ilk 1 saatin çok önemli olduğuna da dikkat çekerek, "İlk 1 saat geçtikten sonra kişinin canlı çıkması karın yapısı, alttaki yaşam boşluğu sayılabilecek yerlerin olmasına bağlıdır" dedi.

Çığ düşen bölgeye müdahaleye gidildiğinde üst kısımda olası ikinci bir çığa karşı haberci bulunması gerektiğinin önemine değinen Kozan, "Burada ekipman çok önemli. Ekiplerde sinyal göndermek almak için DVI cihazı, çığ kaytanı, ayrıca hava yastığı çantaları bulunmasında fayda var. Çığ altında oksijen sağlayan bu torbalar lüks olarak görülebilir ancak hiçbir şey insan hayatından değerli değildir" diye konuştu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çığ felaketinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın da aralarında bulunduğu yaralıları ziyaret etti.

'BU YAPILAN VİCDANSIZLIKTIR'



Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, hakkında yapılan yol açtırdığı için çığa neden olduğu iddialarını yalanladı. Tedavi altında tutulduğu hastanede açıklama yapan Orhan, "Bu iddiayı dillendiren kişi keşke önce araştırma ihtiyacı hissetseydi" dedi. Cenazeleri götürürken onlardan ayrılıp çığ felaketinin yaşandığı yere gelmeyi 'toplantı için iş makinalarını yanına almış yolları açtırmış' diye çarpıtmak yalancılıktır, acı bilmezliktir. Felaket bölgesine gidip son durum hakkında bilgi alıp, oradakilerin yanında olduğumuzu söylemek istedik. Ama olay yerine vardıktan 2 dakika sonra çığ altında kaldık. Bu kadar büyük bir faciayı göğüslemeye çalışırken yapılan amaçlı ve yalan haberler vicdansızlıktır" ifadelerini kullandı.

İHSAN KARATAŞ - METİN BURMALI