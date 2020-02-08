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Bakanlık açıkladı: 5 /’li terörist teslim oldu!

Bakanlık açıkladı: 5 PKK/YPG’li terörist teslim oldu!

08.02.2020, 14:00

: "'nin kuzeyinden kaçan 5 /'li terörist, 'in ve 'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu."

Milli Savunma Bakanlığı: "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist, Mardin'in Nusaybin ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki hudut karakollarımıza teslim oldu.

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