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Başkan Erdoğan, 'e milli formasını verdi

Başkan Erdoğan, Shane Larkin'e milli formasını verdi

08.02.2020, 18:21

Başkan , ve Pisti'nin açılış töreninde Türk vatandaşlığına geçen basketbolcu 'e milli formasını verdi. Erdoğan, "Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek" dedi.

Başkan Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Stadı ve Pisti'nin açılış törenine katıldı. Açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, hakem Cüneyt Çakır ile çok sayıda sporcu katıldı.

"SHANE LARKİN ARTIK AY YILDIZLI FORMAYLA MÜCADELE EDECEK"

Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde başarılı basketbolcu Shane Larkin'i A Milli Basketbol Takımını seçti. Basketbol sporunun önemli isimlerinden Shane Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek" dedi.

"ÜLKEMİZİN DÖRT BİR KÖŞESİNDE 10 BİN POTA YERLEŞTİRİYORUZ"

Başkan Erdoğan, "Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük bir beklentilerimiz var. Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gerek bireysel gerek kolektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlara ülkemizi temsil etmiş sporcular anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve öğretim görme hakkına kavuşuyor. Böylece gençlerimizin müsabakalara hazırlanmak için ayırdıkları vakit sebebiyle diğer arkadaşlarına göre dezavantajlı konuma düşmelerinin önüne geçiliyor" diye konuştu. Erdoğan, "Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştiriyoruz. Böylece vatandaşlarımız her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak" dedi.

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