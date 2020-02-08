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'ye obüs ve tank sevkiyatı

Suriye'ye obüs ve tank sevkiyatı

08.02.2020, 23:56

'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen obüs ve tankların taşındığı TIR'lar ve askeri araçlardan oluşan konvoy 'in İslahiye ilçesine ulaştı. Konvoyun üzerinden 'ye geçeceği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır birliklerine askeri sevikyat gerçekleştirdi. Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy İslahiye'den geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır birliklerine askeri sevikyat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 8 araçlık konvoy, İslahiye'den geçerek Suriye'deki sınır birliklerine doğru hareket etti.

Sevkiyata ait araçlar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sağlanan geniş güvenlik eşliğinde yoluna devam etti.

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