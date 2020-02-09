Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız cinayetinde flaş gelişme!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kızı Şeyma Yıldız'ı (17) erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürerek tutuklanan Harun Yıldız'ın (51) eşi Emine Yıldız, eşinin 16 yıldır panik atak hastası olduğunu söyledi. Emine Yıldız, "Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.

Seyyar bal satıcısı Harun Yıldız, önceki gün akşam erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını hafif ticari aracına bindirip, Kargın Mahallesi'ne götürdü ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Harun Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.