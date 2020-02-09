  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız cinayetinde flaş gelişme!

Babası tarafından öldürülen cinayetinde flaş gelişme!

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız cinayetinde flaş gelişme!

09.02.2020, 11:12

'nın Çubuk ilçesinde kızı 'ı (17) erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle öldürerek tutuklanan Harun Yıldız'ın (51) eşi , eşinin 16 yıldır panik atak hastası olduğunu söyledi. Emine Yıldız, "Benim 'canım' dediğim, canımı aldı. Benim kocam hastaydı. Kızına 'çiçeğim, prensesim, bir tanem' derdi. Kendi yapmadı, hastalığı yaptırdı" dedi.

Seyyar bal satıcısı Harun Yıldız, önceki gün akşam erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı ile tartıştı. Harun Yıldız, daha sonra kızını hafif ticari aracına bindirip, Kargın Mahallesi'ne götürdü ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olayın ardından polise teslim olan Harun Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şeyma Yıldız'ın cenazesi ise Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Babası tarafından öldürülen Şeyma Yıldız cinayetinde flaş gelişme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN