Komandolar İdlib’de

İdlib'de tırmanan gerginliğin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye çıkarma yaptı. Yüzlerce araçtan oluşan iki büyük konvoy gece saatlerinde İdlib'e girdi. Hatay, Kars, Tunceli, Siirt'ten gelen bordo bereli komandoları taşıyan kirpiler, obüsler, tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, iş makinaları ve mühimmat TIR'larından oluşan konvoylar Kefer Lusin'den giriş yaptıktan sonra İdlib'in doğusuna ve güneyine yöneldi.

ELLER TETİKTE

Kilometrelerce uzunluğundaki konvoylarda çok sayıda fırtına obüsünün olması ise dikkat çekti. TSK, İdlib'de stratejik bir konumda olan ve daha önce muhalifler tarafından ele geçirilen Taftanaz askeri üssüne yerleşti. Esad Rejimi'ne kuş uçuşu 4 kilometre mesafede bulunan yeni TSK üssünde konuşlanan tankların namluları da Suriye Ordusu'na çevrildi. Rusya'dan Astana mutabakatına uyulmasını isteyen Türkiye, diğer taraftan rejime müdahale hazırlığında.

Milli Savunma Bakanlığı, diplomatik çabalar sonuç vermediği takdirde emir geldiği an gereğinin yapılacağını bildirdi. İdlib'de bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, Türk askerinin eller tetikte emir beklediğini söyledi. Bölgeye sevkiyatların giderek yoğunlaştığını belirten Uğurbaş, "Son 48 saatte 1000'e yakın ÇNRA, obüs, M60 ve Leopard tankları, ZPT mühinmat kamyonu, mobil jeneratör, su depoları ve komandoları taşıyan araçlar geçiş yaptı. Bölgede çok büyük bir hazırlık var. Türk Silahlı Kuvvetleri, Taftanaz Hava Üssü, Serakib ve İdlib'in kuzeyinde mevzilendi" dedi.