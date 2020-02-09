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’ya bomba atar desteği geldi

MPT-76’ya bomba atar desteği geldi
Giriş Tarihi: 9.2.2020

Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "" bomba atarın ikinci partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığını açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığı belirtilerek, silahın hızlı ve istikrarlı nişan alma, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlu, sürekli taşımaya uygun hafif tasarım, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun olduğu vurgulandı.

MPT-76’ya bomba atar desteği geldi

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