Güvenlik güçlerinin bomba atar ihtiyacının karşılanması için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Konya'daki Akdaş Silah firması, üretimini tamamladığı "AK40-GL" bomba atarın ikinci partisini Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Savunma Sanayii Başkanlığı, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığını açıkladı. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MPT-76'ya uyumlu AK40-GL bomba atarın yeni teslimatlarının TSK'ya yapıldığı belirtilerek, silahın hızlı ve istikrarlı nişan alma, 5 bin atışlık uzun ömürlü namlu, sürekli taşımaya uygun hafif tasarım, ses, gaz fişeği ve tahribatlı mühimmat kullanımına uygun olduğu vurgulandı. MPT-76’ya bomba atar desteği geldi