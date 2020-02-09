Yine CHP yine algı operasyonu! CHP'li isimler mağdur işçiyi provokasyon malzemesi yaptı

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan bir vatandaşın kendini yakmak istemişti. Belediye tarafından işten çıkarılan işçinin durumunu siyasi malzeme haline getiren CHP'li isimler ise durumu algı operasyonuyla çarpıtmaya kalktı.CHP'li isimler bu durumu provokasyon malzemesi haline getirerek 'Maddi imkansızlıklar yüzünden kendini yaktı' algısı oluşturmaya çalıştı