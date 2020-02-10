Antarktika’ya bilim yolculuğu

CUMHURBAŞKANLIĞI himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti yola çıktı. 24 kişiden oluşan bilim heyetinin 40 gün sürecek olan Antarktika yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. TÖRENDE yaptığı konuşmada Türkiye'nin Antarktika'daki çalışmalarının önemine vurgu yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nihai hedefimiz danışman ülke konumuna geçerek kıtanın geleceğinde söz sahibi olmak" dedi. Bakan Varank, törenin ardından heyeti THY'ye ait uçakla Antarktika yolcuğunun ilk durağı olan Sao Paulo'ya uğurladı.