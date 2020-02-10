'Kudüs’ü gasp eden ‘bu planı tanımıyoruz'

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın skandal ‘Orta Doğu Barış Planı’ ile ilgili, “Bu planın gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Kuala Lumpur’daki Kudüs toplantısına mesaj gönderen Erdoğan, “Bölgenin barış ve istikrarını tehdit eden Kudüs’ü gasp eden hayal ürünü planı tanımıyoruz” ifadesini kullandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansına mesaj gönderdi. Mesajında Türkiye'nin bu planı tanımadığını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Dünyanın gündemine sözde "Yüzyılın Planı" adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen, Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı tanımıyoruz. Görünürde iki devletli çözümü kabul eden ancak İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişimi asla kabul etmiyoruz.



BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

Filistin yıllardır işgal, yıkım ve acıya maruz kalırken, İsrail haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Türkiye'nin Kudüs'ün ilhakına sessiz kalması ve Filistinli kardeşlerini bu mücadelede yalnız bırakması mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüs kırmızı çizgimizdir. Müslüman ülkeler olarak bu süreçte bizlere düşen en önemli sorumluluk, Mescid- i Aksa'nın mahremiyetini korumak, barış çınarı Kudüs'e sahip çıkmak ve Filistinlilerin haklarını savunmaktır.



'ZULME BİRLİKTE KARŞI ÇIKALIM'

MESAJINDA Müslüman aleminin bir araya gelerek adaletsizliklerle birlikte mücadele etmesi gerektiğini kaydeden Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Biz, Kudüs ve Filistin'deki zulüm konusundaki itirazlarımıza barışı, adaleti ve bağımsızlığı savunmaya devam edeceğiz. İslam ülkelerinin de birlik içinde Kudüs'ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi hususunda kararlılıklarını göstermeleri en büyük arzumuzdur."



'İSLAM ALEMİNİN ORTAK DAVASI OLMALI'

ORTA Doğu başta olmak üzere tüm dünyayı etkileyecek bir sürecin başlangıcı anlamına gelen bu adım karşısında bazı İslam ülkelerinin izlediği politikanın üzüntü verici olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "İsrail yönetiminin sergilediği haksızlık, adaletsizlik, zulüm ve kıyıma karşı bazı İslam ülkelerinin, bu işgal planının taraftarı bir tutum benimsemeleri kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki Kudüs, sadece Filistin'deki Müslümanların davası değildir. Kudüs, İslam aleminin onuru ve ortak davasıdır. Yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki, İslam alemi içinde bulunduğu bölünmeden, parçalanmadan ve görüş ayrılığından sıyrılmadığı sürece, İsrail ve destekçileri hain planlarını uygulamaya devam edecektir."