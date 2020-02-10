Tek aday dayatması tokat yedi

İzmir CHP’de dün yapılan il kongresinde tek aday dayatması delegeden geçmedi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Oğuz Kaan Salıcı’nın desteğiyle sahneye çıkan Deniz Yücel, 611 delegeden sadece 258’inin oyunu alabildi. Tepki çeken dayatma nedeniyle delege sınavından geçemeyen Yücel’in başı şimdi istifa çağrılarıyla dertte...

CHP İzmir İl Kongresi'nde delege, İl Başkanı Deniz Yücel'in 'tek aday' olarak dayatılmasına tokat gibi cevap verdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatması, Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Tuncay Özkan gibi isimlerin de desteğiyle tek aday olarak seçime giren Yücel, 611 delegenin sadece 258'inin oyunu alabildi. Böylece delege gece 01.15'e kadar süren oylamada sahneye konulan 'tek kişilik tiyatroya' tarihi bir ders vermiş oldu. Delegenin salt çoğunluğunun bile oyunu alamayan Yücel ile ilgili 'meşruiyet' tartışması başladı.





İMZALAR BASKIYLA ALINMIŞ

Yücel, kendisine az oy çıkmasıyla ilgili soruları, "Tek adaylı olduğu için birçok arkadaşımız il başkan adaylığında işaretleme yapmayı unuttuğunu tarafıma iletti" sözleriyle geçiştirmeye çalıştı. Yücel'in kongre öncesi adaylık için topladığı 540 imzanın yarısı kadar oy bile alamaması imzaların baskı altında alındığının kanıtı oldu. Yücel'e istifa çağrısı yapan bazı partililer, Yücel'in meşruiyetinin sorgulanması gerektiğini vurguladı. İlk istifa çağrılarından biri de kongrede adaylık için gerekli imzayı toplamasına rağmen 'mükerrer imza krizi' nedeniyle aday yapılmayan Cüneyt Oğuz'dan geldi.

İSTİFA ÇAĞRILARI BAŞLADI

Oğuz, "Aday olma hakkım Divan Başkanı Gülizar Biçer Karaca tarafından biçilmeseydi şu anda 400 oyla İzmir CHP'nin İl Başkanı bendim. Sandıktan çıkan sonuç İl Başkanının meşruluğunu tartışmaya açmıştır. 611 kişinin oy kullandığı, kendisine her türlü imkan sağlayan tüm örgüt başkanları ve belediye başkanları tarafından desteklendiği iddia edilen Deniz Yücel tek aday yapıldığı kongrede 258 ol almıştır. Yani kendisine 353 kişi oy vermeden salondan ayrılmıştır. Bu durum, baskılara karşı İzmir'in onurlu il delegasyonunun haykırışıdır. Yok edilmeye çalışılsa da sandıktaki mesajda adalet isteği açıktır. Yücel, örgüt karşısında güvenini yitirmiştir ve bir an önce gereğini yaparak hem örgütün hem de İzmir'in önünü açmalıdır" diye konuştu.

YÜCEL, LİSTEYİ TUNÇ SOYER'E GÖSTERMEDİ

KONGREDE tepki çeken bir başka skandal ise Genel Başkan'ın açık dayatmasıyla Deniz Yücel'e destek vermek durumunda kalan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e karşı da operasyon yapılması oldu. İddiaya göre Yücel'in hazırladığı listeyi akşam 20.33'e kadar Soyer'e göstermediği ortaya çıktı. Listeye son şekli vermek için kongreden bir gün önce son kez Yücel'le görüşen Soyer'in yönetim ve kurultay listesi için isimler önerdiği ancak talep etmesine rağmen Yücel'in listesini Soyer'e göstermediği ve "Listeyi kongre salonunda görürsünüz" dediği öne sürüldü. Kongre salonunda listeye tepki gösteren ilk isimler Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve İlçe Başkanı Turan Erdoğan oldu. Yücel'in listesine tepki gösteren ilçe başkanları, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İl Başkanı Deniz Yücel ve Başkan Soyer'in katılımıyla saatler süren bir toplantı yaptı. Burada Karabağlar, Karşıya ilçe başkanları listeye şiddetle karşı çıktı. Bunun üzerine Soyer'in, "Beğenirsiniz beğenmezsiniz ancak herkesten bu listeye tam destek istiyorum. Başka liste çıkmasın" dediği öğrenildi. Ancak oy kullanma işlemleri sırasında Karabağlar, Karşıyaka ve Menemen ilçe başkanları aracılığıyla delegelere sarı renkte bir anahtar liste dağıtıldı. Bazı partililer bunu engellemeye çalışsa da başarılı olmadı. Ayrıca salonda Özkan'a yakın isimler tarafından beyaz renkte bir anahtar liste de dağıtıldı.



NALBANTOĞLU GİREMEYEBİLİR

kişilik kurultay delegesi listesinde yer alan Önder Koç, liste dışı kaldı. Koç'un yerine Yücel'e destek veren 7 başkanın etkisinin olduğu ikinci beyaz listede yer alan Gürbüz Bal delege seçildi. Ancak gençlik ve kadın kotasına itiraz edildi. Kota itirazı kabul edilirse Bal liste dışı kalacak. Listede en çok oy alan ilk 56 kişi içinde son 5'te sırasıyla Gürbüz Bal, Gözde Gruşçu, Mesut Durgun ve İsmail Yılmaz ile Tunç Soyer'in ekibinin etkili ismi İl eski Başkanı Rıfat Nalbantoğlu da yer alıyor. İtiraz kabul edilirse ilçe kongreleri sürecinde Soyer ekibinin başını çeken Nalbantoğlu kurultay delegesi olamayacak.



YÖNETİMDE FİRE OLMADI

OY sayımının dün sabah 08.00'de bittiği kongrede Yücel'in anahtar listesinde yer alan il yönetim ve disiplin kurulu üyeleri eksiksiz seçildi. Kurultay listesinde ise bir fire verildi. İl yönetimine seçilen isimler şunlar: Cansu Malatyalı, Yasemin Menokan, Güler Muhtar, Erol Mutlu, İsfahan Naki, İpek Onbaşıoğlu, Çetin Özdemir, Kazım Özdemir, Kemal Özdönmez, Özkan Tice, Azize Pelda Tokan, Leman Tunus, İrfan Yelis, Köksal Yıldırım, Ahmet Yıldız, Yıldız Yılmaz, İsmail Yüzer, Şener Akdemir, Fulya Alçay, Sedredil Coşkuner, Cumhur Dereli, Görkem Duman, Özcan Durmaz, Yasin Ergül, Aygül Eryılmaz, Saniye Fıçı, Binali Gül, Çağdaş Kaya, Hüseyin Kızılkaya, Ali Rıfat Koç.



EŞ DOST AKRABA DELEGELİĞİ DÖNEMİ

TEK adayla gidilmesine rağmen liste savaşlarına sahne olan kongrede, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Şakir Başak kurultay delegesi seçilirken, kızı Azize Pelda Tokan ise İl yönetimine girmeyi başardı. Tokan'ın Mehmet Tokan ile hayatını birleştirdiği düğüne, İzmir'deki çok sayıda CHP'li siyasetçi akın etmişti. Öte yandan yine Özkan'a yakınlığıyla bilinen Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'nun eşi Gözde Gruşçu'nun da gençlik kotasından 264 oyla kurultay delegesi seçildiği belirtildi.





'BU BİR GÜVENSİZLİK OYU'

KONGREYLE ilgili yaptığı değerlendirmede parti içi demokrasinin sıfırlandığını söyleyen CHP İzmir il eski Başkanı Alaattin Yüksel, "658 il delegesinin sadece 258'ini oyunu alıyorsunuz. Salt çoğunluk bile değil. İmza toplansa, düşürülmeye kalkışılsa sıkıntılı bir durum var. Bu bir güvensizlik oyudur. Bu güvensizlik Deniz Yücel'den çok Genel Başkan ve MYK'yadır. Tek aday dayatmasına tepkidir. Meşruiyet tartışması doğurur. 'İktidar olacağız, ülke yöneteceğiz' diyen bir Genel Başkan'ın, PM'nin bu kongre sonuçlarına göre seçilmemesi lazım" diye konuştu.



'BU KONGRE YENİLENMELİ'

KONGREYE gölge düştüğünü söyleyen İl eski Başkanı Kemal Karataş, "Bu kongrenin üstüne oturulamaz... Oturulmamalıdır. İl başkanının sadece 258 oy alması, diğer il başkanlığına aday olmak isteyenlerin önünün kesilmesi kongreyi şaibeli hale getirmiştir. Vicdanları yaralamıştır. Genel Başkan ve Genel Merkez bu kongreyi incelemeye almalıdır. Bu kongre, yenilenmelidir" ifadelerini kullandı.