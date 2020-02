Eğitimde EBA devrimi!

Kısa adı EBA olan Eğitim Bilişim Ağı; binlerce konu videosu, eğitim içeriği ve soru bankası ile öğrencilerin telefon, tablet veya bilgisayardan her an ulaşabileceği şekilde hizmete sunuldu. Ayrıca tüm öğrencilere her ay 3 GB ücretsiz internet erişimi sağlanacak.

"Eğitimde Fırsat Adaleti" kapsamında yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'nın içeriği; etkileşimli okul kitapları, ders anlatım videoları, sınavlar ve uygulamalar ile güncellendi. Yenilenen modern ve sade kullanıcı ara yüzü ve akıllı özellikleriyle EBA, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ile velilerin kullanımına açıldı. Yeni EBA, okul öncesinden 12. sınıfa kadar öğrenci ve öğretmenin öğrenme yolculuğuna eşlik eden bin 600'den fazla ders ve 20 binin üzerinde zengin, güvenilir ve etkileşimli içerik sunacak. Ayrıca, GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği, tüm EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı sağlanacak. OYUNLA ÖĞRENME

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) yeni dönemdeki tanıtımını yaptı. Öğrencinin performansına göre bir içerik önerme sistemi bulunan yeni EBA, kullanıcılarına kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunacak. Öğrenciler; yaklaşan sınav ve etkinliklerini görüp, oyunlaştırma sistemi ile puan ve arma kazanarak öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirecek. Öğrenciler ayrıca, kendilerine özel profil sayfalarını kullanarak, kendilerini tanıtma, katıldıkları sosyal faaliyet belgelerini sunabilme, sosyal ve akademik birikimlerini EBA Portfolyo'da sergileyebilme şansına kavuşacak.

EGİTİM SINIFIN DIŞINA TAŞINIYOR



EBA'nın eğitimde fırsat adaleti sağlamak için müthiş bir fırsat olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Bizim eğitimi sınıfın dışına da taşımak gibi bir hedefimiz vardı. EBA bu amaca hizmet ediyor. Elazığ'da üzücü bir deprem yaşadık ve öğrencilerimiz güvenlik tedbiriyle okula başlayamadılar. Ancak eğitime EBA üzerinden devam ettiler. EBA üzerinden konu tekrarları yaptılar, gelecek konulara çalıştılar. Benzeri bir durum daha önce Suriye sınırımızda eğitime ara verilmek zorunda kalınan okullarda yaşandı. Bu çocuklarımıza fırsat adaletinden ödün vermemek için bir imkân sunabildik. Bu, sadece bu tür durumlar için değil, günlük pratikte de çok önemli" dedi.

KİTAPTAKİ QR KODU OKUT DERSİN VİDEOSUNU İZLE

Yenilenen EBA ile her öğrencinin eksikleri ayrı ayrı tespit ediliyor. Sistem, bu eksiklikleri dikkate alarak öğrenciye özel içerikleri belirliyor ve öğretmenlerin onay vermesi durumunda bunları öğrenciye öneriyor. Bu sene, ücretsiz dağıtılan okul kitaplarına QR kodlar yerleştirildi ve mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine yeni EBA üzerinden doğrudan erişim sağlandı. Örneğin, öğrenci ders çalışırken QR kodu okuttuğunda konunun videosuna veya zenginleştirilmiş içeriklerine ulaşabiliyor.

"HEPSİ SENİN YOLCULUGUN İÇİN BİR ARAYA GELDİ...."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Akademik Destek Sistemi'ni 11 ve 12. sınıftaki öğrencilere kendisi tanıttı. Selçuk, "Akademik Destek ürünü ile sistem önce senin hedefini öğreniyor, sonra sana bir strateji seçtiriyor. Belirlediğin hedefe ne kadar yaklaştığını, Türkiye genelindeki durumunu deneme sınavlarıyla sana gösteriyor. Bunu şöyle düşün; Türkiye'nin çok iyi ders anlatan hocaları, yüzlerce kaynak kitap, binlerce soru, istediğin kadar tekrar edebileceğin dersler, hepsi senin için, senin yolculuğun için bir araya gelmiş gibi. Bu da elinin altında. Hem bilgisayarında hem cep telefonunda" dedi. BURAK ERDEM ÇELİK