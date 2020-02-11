Koronavirüsün ortaya çıktığı kent olan Vuhan'da yaşayan bir vücut geliştirme şampiyonu, tüm uyarılara rağmen maske takmayı reddetti. Şampiyon, inadının bedelini canıyla ödedi.
Koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 72 yaşındaki adam, 'Ne olacaksa olacak' diyerek virüs nedeniyle maske takmayı reddetti.
"Maske takmam" diyen sporcu, koronavirüsten öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.