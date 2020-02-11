"Maske takmam" diyen sporcu, koronavirüsten öldü

Koronavirüsün ortaya çıktığı kent olan Vuhan'da yaşayan bir vücut geliştirme şampiyonu, tüm uyarılara rağmen maske takmayı reddetti. Şampiyon, inadının bedelini canıyla ödedi.

Koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan ve vücut geliştirme sporuyla ilgilenen 72 yaşındaki adam, 'Ne olacaksa olacak' diyerek virüs nedeniyle maske takmayı reddetti.