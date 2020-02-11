Sosyal medya çöplüğüne düzenleme sinyali

Başkan Erdoğan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin açılışında internetin sorumlu kullanmanın önemine dikkat çekti. Özellikle sosyal medyanın tam anlamıyla başıboş bir mecra haline geldiğini söyleyen Erdoğan, “Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı karşılığı bulması şart” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada sosyal medyadaki dezenformasyonlarla ile ilgili konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi: İnsanlarımızın gerçek hayatla bağlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal medya bu bakımdan tam bir çöplük, tam bir başıboş mecra haline dönüşmüştür. Gerçek hayatta suç olan her şeyin internet ortamında da aynı karşılığı bulması şarttır. İftira, hakaret, tehdit ve dolandırıcılığın çığ gibi toplumumuzun üzerine çöktüğü bir kabus ikliminden ülkemizi çıkartmakta kararlıyız. İnternetin sorunlu değil, sorumlu kullanımı giderek daha çok önemli hale geldi. Teknoloji bağımlılığı bu tehditlerden biri. Günümüzde teknoloji bağımlılığı sebebiyle adeta 'modern köleler'e dönüşen yığınlarla karşı karşıyayız. İnsanların taciz edildiği, dolandırıldığı, onurlarının kırıldığı, lince tabi tutulduğu ve her türlü hakkının ihlal edildiği böyle bir sanal dünyaya asla teslim olmayacağız. Siber saldırılara konvansiyonel sistemlerle karşı koymaya kalkmak, kurşunu kağıtla durdurmaya çalışmak gibidir.



HEDEF YÜKSEK YERLİLİK

Yaklaşık 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11,20 kuruş olan ortalama tarife ücreti bugün bir buçuk kuruşa geriledi. Vatandaşlarımız çok daha kaliteli hizmete bugün on kat daha düşük ücretle ulaşabiliyor. Hedefimiz ülkemizde haberleşme altyapısı kapsamına girmeyen tek karış yer bırakmamaktır. Bugün ülkemizde 190 bin baz istasyonu var. ULAK'ın kullanıldığı baz istasyonu ise bin civarında. Operatörleri, ULAK'ı daha etkin kullanmaya davet edi-yorum. 5G konusunda geciktiğimiz her günün ülkemize maliyeti var. Bunun için tüm kurumların harekete geçmesi şart. e-devlet hizmetlerinde sağladığımız gelişme vatandaşlara çok daha kolay ulaştırabileceğimizin ispatı. e-devletten bugün 45 milyon vatandaş yararlanıyor. Yerli ve milli teknolojilerin tüm bireyleri kucaklayacak şekilde gelişmesi için çalışıyoruz.



VERİ GÜVENLİĞİ ŞART

Türkiye son dönemde siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerden biri. Sınırlarımızın güvenliği kadar elektronik sistemle-rimizin ve buralardaki veri-lerin güvenliği de önemli. Güvenliğe çok daha fazla önem vermeliyiz. Aksi tak-dirde tüm kritik sistemle-ri başkalarının eline teslim ederiz. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, kesintisiz çalışarak saldırı-ları engelleyecek.