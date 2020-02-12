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Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Gündemde vardı

Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü! Gündemde İdlib vardı

12.02.2020, 12:25

Başkan Erdoğan, Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede 'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede İdlib'de yaşanan gelişmelerin ele alındığı belirtildi. Kremlin'in açıklamasında Putin ve Erdoğan'ın Suriye konusunda ilişkili kurumlar aracılığıyla temaslara devam etme konusunda uzlaştığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin, Türkiye-Rusya arasındaki anlaşmaların uygulanması konusunda fikir birliğine vardığı ifade edildi.

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