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'den yargılanan ünlü baklavacı 'nün cezası belli oldu

FETÖ'den yargılanan ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün cezası belli oldu

12.02.2020, 18:27

Son dakika haberi! 23. , üyesi olmak suçundan yargılanan ’ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılanan Faruk Güllü'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcılık, ünlü baklavacı Faruk Güllü'nün örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapsini istedi.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin TUSKON davasında dosyası ayrılan baklavacı iş adamı Faruk Güllü'nün yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Faruk Güllü ile tarafların avukatları hazır bulundu. Gizli tanığın dinlenilmesinin ardından duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaasında sanık Faruk Güllü'nün 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütle bağını kesmeyerek devam ettiği aktarıldı. Mütalaada, sanık Güllü'nün Bank Asya'da birçok hesabının bulunduğu ve örgüt talimatları doğrultusunda para aktarımı yaptığı aktarıldı. Savcılık, Güllü'nün örgüt üyeliği suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mütalaada verilecek cezanın sanık Güllü'nün örgütle yoğun ilişkisi göz önüne alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesi istendi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından duruşmada şu sıralar sanık Güllü savunmasını yapıyor. Güllü'nün savunmasının tamamlanması halinde mahkemenin bu celse kararını açıklaması bekleniyor.

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